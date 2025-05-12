Пенсионерам предлагают работу в Кривом Роге с неплохой зарплатой и хорошими условиями труда.

В Украине постоянно появляется множество вариантов для студентов и пенсионеров, найдется также работа в Кривом Роге, сообщает Politeka.net.

Объявление появилось на сайте по поиску вакансий.

Комплектовщик – 15 000 – 18 000 грн, ежедневная выплата з/п.

Требования:

Ответственность, аккуратность.

Готовы рассмотреть без опыта с последующим обучением

График: 5-дневный рабочий день с 8.00.-16.00, или с 12.00-21.00

Доставка с 2 смены за счет предприятия с работы. Частичная занятость от 3 часов.

Зарплата 15 000−18 000.

Адрес: г. Кривой Рог улица Коломийцевская.

Водитель автобуса - 15 000 грн.

Требуется водитель автобуса СЕТРА для перевозки рабочего персонала.

График: Пн – Вс; 06:20 - 19:20 Операционные задания: привозить смены рабочего персонала на территорию работы и обратно к месту жительства на территорию Ингульца. Работа посменная, неделя за неделю.

Кладовщик, водитель – 18 000 – 23 000 грн, по результатам собеседования.

Категория "В" на автотранспорт, опыт вождения (авто у нас - ГАЗель) ответственность, пунктуальность, порядочность. Готовы взять пенсионера

Условия: с понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00.

Обязанности:

Компания производит и реализует износостойкие материалы и оборудование для металлургических предприятий.

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