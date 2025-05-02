У місті наразі залишається чимало локацій, де переселенці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі розміщене у різних районах, повідомляє Politeka.

Як інформує обласна військова адміністрація, в місті є і гуртожитки, і колишні готелі, і приміщення лікарень. Такий прихисток справді на часі, адже людей, які втратили свої домівки, менше не стає.

На початку березня у регіоні працювало 45 точок, де пропонували безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі. У 27 з них тоді ще залишалося понад 780 вільних місць. Найбільше таких об'єктів у Вознесенівському районі. Натомість у Заводському та на Хортиці знайти вільні кімнати значно складніше.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна відшукати у будівлях різного призначення. Десь ідеться про кімнати з базовими зручностями, десь умови скромніші. Наприклад, на вулиці Сталеварів, 8 досі доступно понад 5 місць, тоді як у деяких гуртожитках по кілька десятків. Контакти: Міхайлова Оксана, 0676543412.

А є й адреси, де всі кімнати вже зайняті. Тож перш ніж вирушати туди, обов’язково зателефонуйте за вказаними контактами, щоб уточнити наявність місць. Кожен район міста має свою ситуацію. В Олександрівському ще можна знайти трохи більше сотні вільних місць у кількох локаціях. Контакти: Дубина Вадим, 0667021114.

У Шевченківському районі залишилися вільні кімнати на вулиці Пархоменка та Виробничій. Контакти: Олійний Олександр, 0661732925. У Дніпровському вільні місця є, але небагато. Лазарєва Любов, 0972701356

У Хортицькому та на острові ситуація складна - все зайнято. Але варто враховувати, що дані постійно оновлюються. Руденко Наталія, 0504505135.

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