Робота для пенсіонерів в Запоріжжі з гідною оплатою стає все більш популярною.

Відкрилися можливості для офіційного працевлаштування — робота для пенсіонерів в Запоріжжі — з гідною заробітною платою та комфортними умовами праці, повідомляє Politeka.net.

У місті з’явилися нові вакансії для фахівців різних напрямків, тож охочі залишатися активними й незалежними можуть знайти труд до душі.

Зокрема, пропонується посада сушиста. Мережа доставки суші готова платити на цій посаді з 20 до 27 тисяч в залежності від кількості змін.

Основні обов'язки включають: приготування страв згідно стандартів закладу, своєчасна подача замовлень; підтримання чистоти, дотримання санітарних норм; навчання нових працівників; проведення інвентаризацій; прийом товарів від постачальників; контроль списань і видачі замовлень; участь у розробці новинок меню.

Роботодавець крім гідної оплати, пропонує персональну знижку на меню в ресторані та розвезення після закінчення зміни.

До всього іншого, робота для пенсіонерів у Запоріжжі знайдеться для слюсаря-складальника. Підприємство запрошує до співпраці кандидатів із 4 або 5 розрядом та відповідними технічними навичками.

Основні вимоги до кандидатів: вміння читати технічні креслення; знання принципів роботи механізмів і вузлів; досвід роботи з електроінструментом; навички точного розмічування деталей.

Графік: з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 16:30. Заробітна плата: від 19 500 до 23 000 грн, залежно від кваліфікації.

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