Работа для пенсионеров в Запорожье с достойной оплатой становится все более популярной.

Открылись возможности для официального трудоустройства – работа для пенсионеров в Запорожье – с достойной заработной платой и комфортными условиями труда, сообщает Politeka.net.

В городе появились новые вакансии для специалистов разных направлений, так что желающие оставаться активными и независимыми могут найти труд по душе.

В частности, предлагается должность сушиста. Сеть доставки суши готова платить в этой должности от 20 до 27 тысяч в зависимости от количества изменений.

Основные обязанности включают: приготовление блюд согласно стандартам заведения; своевременная подача заказов; поддержание чистоты, соблюдение санитарных норм; обучение новых работников; проведение инвентаризаций; прием товаров от поставщиков; контроль списаний и выдачи заказов; участие в разработке новинок меню.

Работодатель кроме достойной оплаты предлагает персональную скидку на меню в ресторане и развозку после окончания смены.

Ко всему прочему, работа для пенсионеров в Запорожье найдется для слесаря-сборщика. Предприятие приглашает к сотрудничеству кандидатов с 4 или 5 разрядом и соответствующими техническими навыками.

Основные требования к кандидатам: умение читать технические чертежи; знание принципов, механизмов и узлов; опыт с электроинструментом; навыки точного разметки деталей.

График: с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:30. Зарплата: от 19 500 до 23 000 грн, в зависимости от квалификации.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.