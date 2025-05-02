В городе остается немало локаций, где переселенцы могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье размещено в разных районах, сообщает Politeka.

Как сообщает областная военная администрация, в городе есть и общежития, и бывшие отели, и помещения больниц. Такое убежище действительно актуально, ведь людей, потерявших свои дома, меньше не становится.

В начале марта в регионе работало 45 точек, где предлагалось бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье. В 27 из них тогда еще оставалось более 780 мест. Больше всего таких объектов в Вознесеновском районе. В Заводском и Хортице найти свободные комнаты значительно сложнее.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье можно найти в зданиях разного назначения. Где-то речь идет о комнатах с базовыми удобствами, где условия более скромные. Например, на улице Сталеваров, 8 до сих пор доступно более 5 мест, в то время как в некоторых общежитиях по несколько десятков. Контакты: Михайлова Оксана, 0676543412.

А есть и адреса, где все комнаты заняты. Поэтому, прежде чем отправляться туда, обязательно позвоните по указанным контактам, чтобы уточнить наличие мест. Каждый район города имеет свою ситуацию. В Александровском еще можно найти чуть больше сотни свободных мест в нескольких локациях. Контакты: Дубина Вадим, 0667021114.

В Шевченковском районе остались свободные комнаты на улице Пархоменко и Производственной. Контакты: Масличный Александр, 0661732925. В Днепровском свободные места есть, но немного.Лазарева Любовь, 0972701356

В Хортицком и на острове ситуация сложная – все занято. Но следует учитывать, что данные постоянно обновляются. Руденко Наталья, 0504505135.

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