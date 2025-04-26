У Запоріжжі активно тестують нову систему оплати за проїзд у громадському транспорті, тому ймовірно місцевим варто готуватися до змін.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі полегшить поїздки у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

У міськраді інформують, що чотири місяці тому у місті було запущено муніципальну транспортну картку «Січ», яка дозволила зробити поїздки у громадському транспорті ще зручнішими. Окрім того, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі дала змогу налагодити облік пасажиропотоку.

Спочатку нововведення випробовували студенти та пільгові пасажири. Вже за цей час видано 377 студентських карток «Січ Студентська» та 98 пільгових, які можна використовувати для того, щоб заплатити в муніципальному транспорті.

Але це лише початок. У найближчому майбутньому в Запоріжжі запрацює нова система оплати за проїзд. У місті планують запустити універсальну картку «Січ Загальна», яку зможуть отримати всі бажаючі мешканці міста. Вона дозволить як оплачувати одноразові поїздки, так і придбати місячні проїзні квитки.

Для зручності на базі КП «Запоріжелектротранс» планується встановлення стаціонарних терміналів для автоматичної видачі. Крім того, для користувачів вже доступна можливість поповнення через мобільний додаток EasyPay.

Нагадаємо, що студенти та школярі наразі можуть скористатися знижкою, щоб проїхатися у маршрутках. З 20 березня вони мають можливість платити лише 50% від вартості в тролейбусах, трамваях та автобусах.

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