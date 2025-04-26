В Запорожье активно тестируют новую систему оплаты за проезд в общественном транспорте, поэтому, вероятно, местным стоит готовиться к переменам.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье облегчит поездки по общественному транспорту, сообщает Politeka.

В горсовете информируют, что четыре месяца назад в городе была запущена муниципальная транспортная карта «Сич», которая позволила сделать поездки в общественном транспорте еще более удобными. Кроме того, новая система оплаты за проезд в Запорожье позволила наладить учет пассажиропотока.

Сначала новшества испытывали студенты и льготные пассажиры. Уже за это время выдано 377 студенческих карт «Січ Студентська» и 98 льготных, которые можно использовать для того, чтобы заплатить в муниципальном транспорте.

Но это только начало. В ближайшем будущем в Запорожье заработает новая система оплаты за проезд. В городе планируют запустить универсальную карту «Сечь Общая», которую смогут получить все желающие жители города. Она позволит как оплачивать одноразовые поездки, так и приобрести месячные проездные билеты.

Для удобства на базе КП «Запорожэлектротранс» планируется установка стационарных терминалов для автоматической выдачи. Кроме того, для пользователей уже доступна возможность пополнения через мобильное приложение EasyPay.

Напомним, что студенты и школьники могут воспользоваться скидкой, чтобы проехаться в маршрутках. С 20 марта они могут платить лишь 50% от стоимости в троллейбусах, трамваях и автобусах.

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