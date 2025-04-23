Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області сталося не по всьому регіонові, а затронуло лише прифронтове місто.

Спостерігається подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, проте ціни зросли лише в деяких районах та боляче вдарили по фінансам місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.

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Зоакрема у Нікополі підвищили тариф на у міських автобусах. Ціна квитка зросла на 50% — з 10 до 15 гривень за одну поїздку. Нововведення вже викликало невдоволення серед місцевих мешканців, які й без того змушені жити в умовах постійної небезпеки через обстріли.

Міська влада пояснює, що подорожчання проїзду в Дніпропетровській області є вимушеним кроком через низку економічних причин: зростання мінімальної зарплати, збільшення податків, подорожчання обслуговування транспорту, ремонту та страхування пасажирів. Усі ці фактори, за словами чиновників, зробили підвищення тарифу неминучим.

Втім, для окремих категорій громадян передбачено пільги. Зокрема, діти до 18 років, а також пільговики з відповідними документами зможуть і надалі користуватись громадським транспортом безкоштовно.

Попри такі послаблення, реакція нікопольців була цілком очікуваною — обурення і занепокоєння. Люди нарікають, що в умовах війни й нестабільності навіть незначне зростання витрат б’є по сімейних бюджетах, які й так на межі виживання.

Тим часом у Павлограді збільшили граничний розмір доходу, що дає право на пільговий проїздний білет у міському транспорті. На сьогоднішній день сума доходу пільговика (пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3 групи) не має перевищувати 5 840,00 грн. Пільговий проїзд передбачає 10 безкоштовних їздок на місяць.

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