Удорожание проезда в Днепропетровской области произошло не по всему региону, а затронул только прифронтовой город.

Наблюдается подорожание проезда в Днепропетровской области, однако цены выросли только в некоторых районах и больно ударили по финансам местных жителей, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кого зацепили перемены в апреле.

В частности, в Никополе повысили тариф на городских автобусах. Цена билета выросла на 50% - с 10 до 15 гривен за одну поездку. Нововведение уже вызвало недовольство среди местных жителей, которые и так вынуждены жить в условиях постоянной опасности из-за обстрелов.

Городские власти объясняют, что подорожание проезда в Днепропетровской области является вынужденным шагом по ряду экономических причин: роста минимальной зарплаты, увеличения налогов, удорожания обслуживания транспорта, ремонта и страхования пассажиров. Все эти факторы, по словам чиновников, сделали повышение тарифа неизбежным.

Впрочем, для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. В частности, дети до 18 лет, а также льготники с соответствующими документами смогут и дальше пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Несмотря на такие послабления, реакция никопольцев была вполне ожидаемой — возмущение и беспокойство. Люди сетуют, что в условиях войны и нестабильности даже незначительный рост расходов сказывается на семейных бюджетах, которые и так на грани выживания.

Между тем, в Павлограде увеличили предельный размер дохода, что дает право на льготный проездной билет в городском транспорте. На сегодняшний день сумма дохода льготника (пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью 3 группы) не должна превышать 5840,00 грн. Льготный проезд предусматривает 10 бесплатных ездок в месяц.

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