Енергетики розповіли, яка зараз ситуація в енергетичній системі та що відомо про графіки відключення світла в Харківській області на 26 квітня 2025 року.

У Харкові та області в суботу, 26 квітня 2025 року, можуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Як повідомляють у компанії "Укренерго", загалом по Україні рівень споживання електроенергії стабілізувався, зараз він відповідає сезонним показникам.

При цьому важливо розуміти, що в суботу через різке погіршення погодних умов ситуація може змінитися. На це можуть вплинути похолодання, а також хмарність, яка перешкоджатиме активній роботі побутових сонячних електростанцій, які допомагають розвантажити загальну енергомережу.

Пік споживання електроенергії традиційно спостерігається у вечірні години. Для того, аби стабілізувати ситуацію, енергетики наполегливо просять українців перенести максимальне енергоспоживання та використання потужних електричних приладів на період із 10:00 до 18:00, коли працюють сонячні електростанції, пише Politeka.

При цьому необхідності запроваджувати в Харкові та області стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла на 26 квітня наразі немає. Якщо ситуація зміниться, про це обленерго повідомить додатково.

У суботу, 26 квітня, в Харківській області можуть діяти лише локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведення ремонтних робіт у мережах. Інформацію про них можна отримати на сторінках обленерго та територіальних громад.

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