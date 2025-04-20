Яка ситуація з графіками відключення світла в Харкові та області на наступному тижні – з 21 по 27 квітня 2025 року.

Протягом наступного тижня, з 21 по 27 квітня 2025 року, в Харкові та області можуть знову запроваджувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Хоча "Укренерго" напередодні відзначало зменшення рівня споживання електроенергії по Україні, все ж таки є певні проблеми, про які потрібно знати громадянам.

По-перше, для балансу в енергосистемі енергетики просять українців за можливості планувати використання потужних електроприладів так, щоб воно припадало на час найпродуктивнішої роботи побутових сонячних електростанцій – із 10:00 до 18:00.

По-друге, в обленерго попередили про небезпеку виникнення пожеж у весняний період та закликали мешканців регіону дотримуватися правил поводження з вогнем, бо їх недотримання може призвести до трагічних наслідків. Зокрема суворо заборонено спалювати суху траву, очерет, сміття, особливо у вітряну погоду.

При цьому наразі в Харкові та області немає необхідності задіювати стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла на наступний тиждень – із 21 по 27 квітня, пише Politeka.

У цей період обленерго може запроваджувати лише локальні графіки відключення світла в Харківській області, повʼязані з проведенням ремонтних та профілактичних робіт в електромережах. Такі знеструмлення тривають у середньому по 10 годин на добу, про них енергетики повідомлять пізніше.

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