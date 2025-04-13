На наступному тижні – з 14 по 20 квітня 2025 року – в населених пунктах Харківської області знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

Які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області на наступному тижні – з 14 по 20 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом минулого тижня на тлі погіршення погодних умов в Україні зросли показники споживання електроенергії. Хмарність перешкоджала ефективній роботі побутових сонячних електростанцій, а вітер і сніг спровокували аварії, через що в кількох десятках населених пунктів у різних областях мешканці тимчасово лишилися без електропостачання.

На наступному тижні – з 14 по 20 квітня – в Україні завдяки покращенню погоди має знизитися рівень споживання електроенергії, але це не означає, що енергетики не будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, зокрема в Харківській області, пише Politeka.

Обленерго повідомляє, що в понеділок, 14 квітня, графіки відключення світла будуть застосовуватися в Мерефʼянській громаді на території Харківської області.

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт у мережі, без електропостачання з 9 до 17 години залишаться мешканці міста Мерефа:

в усій центральній частині міста;

в районі старої ДАІ;

в районі вокзалу.

Про інші планові знеструмлення в населених пунктах регіону на наступний тиждень обленерго повідомить мешканців пізніше.

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