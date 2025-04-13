На следующей неделе – с 14 по 20 апреля 2025 года – в населенных пунктах Харьковской области снова будут применять локальные графики отключения света.

Какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области на следующей неделе – с 14 по 20 апреля 2025, сообщает Politeka.

На прошлой неделе на фоне ухудшения погодных условий в Украине выросли показатели потребления электроэнергии. Облачность препятствовала эффективной работе бытовых солнечных электростанций, а ветер и снег спровоцировали аварии, в результате чего в нескольких десятках населенных пунктов в разных областях жители временно остались без электроснабжения.

На следующей неделе – с 14 по 20 апреля – в Украине благодаря улучшению погоды должен снизиться уровень потребления электроэнергии, но это не означает, что энергетики не будут применять локальные графики отключения света, в частности, в Харьковской области, пишет Politeka.

Облэнерго сообщает, что в понедельник, 14 апреля, графики отключения света будут применяться в Мерефьянской общине на территории Харьковской области.

В связи с проведением ремонтных работ в сети, без электроснабжения с 9 до 17 часов останутся жители города Мерефа:

во всей центральной части города;

в районе старой ГАИ;

в районе вокзала.

О других плановых обесточениях в населенных пунктах региона на следующую неделю облэнерго сообщит жителям позже.

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