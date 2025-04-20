Какова ситуация с графиками отключения света в Харькове и области на следующей неделе – с 21 по 27 апреля 2025 года.

В течение следующей недели, с 21 по 27 апреля 2025 года, в Харькове и области могут снова вводить локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Хотя "Укрэнерго" накануне отмечало уменьшение уровня потребления электроэнергии по Украине, все же есть некоторые проблемы, о которых нужно знать гражданам.

Во-первых, для баланса в энергосистеме энергетики просят украинцев по возможности планировать использование мощных электроприборов так, чтобы оно приходилось на время максимальной производительности бытовых солнечных электростанций – с 10:00 до 18:00.

Во-вторых, в облэнерго предупредили об опасности возникновения пожаров в весенний период и призвали жителей региона соблюдать правила обращения с огнем, потому что их несоблюдение может привести к трагическим последствиям. В частности, строго запрещено сжигать сухую траву, камыш, мусор, особенно в ветреную погоду.

При этом в Харькове и области нет необходимости задействовать стабилизационные и аварийные графики отключения света на следующую неделю - с 21 по 27 апреля, пишет Politeka.

В этот период облэнерго может вводить только локальные графики отключения света в Харьковской области, связанные с проведением ремонтных и профилактических работ в электросетях. Такие обесточения продолжаются в среднем по 10 часов в сутки, о них энергетики сообщат позже.

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