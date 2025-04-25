Энергетики рассказали, какая ситуация сейчас в энергетической системе и что известно о графиках отключения света в Харьковской области на 26 апреля 2025 года.

В Харькове и области в субботу, 26 апреля 2025 году, могут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Как сообщают в компании "Укрэнерго", в целом по Украине уровень потребления электроэнергии стабилизировался, сейчас он соответствует сезонным показателям.

При этом важно понимать, что в субботу из-за резкого ухудшения погодных условий ситуация может измениться. На это могут повлиять похолодание, а также облачность, препятствующая активной работе бытовых солнечных электростанций, помогающих разгрузить общую энергосеть.

Пик потребления электроэнергии традиционно наблюдается в вечерние часы. Для того чтобы стабилизировать ситуацию, энергетики настойчиво просят украинцев перенести максимальное энергопотребление и использование мощных электрических приборов на период с 10:00 до 18:00, когда работают солнечные электростанции, пишет Politeka.

При этом необходимости вводить в Харькове и области стабилизационные или аварийные графики отключения света на 26 апреля пока нет. Если ситуация изменится, об этом облэнерго сообщит дополнительно.

В субботу, 26 апреля, в Харьковской области могут действовать только локальные графики отключения света, связанные с ремонтными работами в сетях. Информацию о них можно получить на страницах облэнерго и территориальных общин.

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