Жителі Одеси, які досягли відповідного віку, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть скористатися державною програмою соціальної підтримки, передає Politeka.

У 2025 році правила призначення пенсій та допомоги залишаються актуальними, але мають певні оновлення.

З 1 січня мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на заслужений відпчинок у 60 років складає 32 роки — як для жінок, так і для чоловіків. Якщо особа має:

від 22 до 31 року — вона може оформити виплти у 63 роки;

від 15 до 21 — право виникає у 65 ;

менше 15 — замість пенсії призначається державна соціальна допомога за віком.

Вимоги до страхового стажу зростатимуть. Зокрема, у 2028 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 потрібно буде не менше 35 стажу.

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Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (у 2025 році це 2361 грн) і середньомісячним доходом на одного члена родини за останні 6 місяців.

Водночас сума не може перевищувати 3028 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Виплати переглядаються кожні шість місяців — залежно від змін у доходах і майновому стані сім’ї.

Для призначення соціальної пенсії потрібно звернутися до управління захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання та подати:

  • заяву на отримання допомоги;
  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • довідку з ПФУ про наявний вислугу;
  • декларацію про доходи та майновий стан сім’ї за останні 6 місяців;
  • копію рішення про призначення опікуна (для осіб, яких визнано недієздатними).

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