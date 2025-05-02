Жителі Одеси, які досягли відповідного віку, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть скористатися державною програмою соціальної підтримки, передає Politeka.
У 2025 році правила призначення пенсій та допомоги залишаються актуальними, але мають певні оновлення.
З 1 січня мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на заслужений відпчинок у 60 років складає 32 роки — як для жінок, так і для чоловіків. Якщо особа має:
від 22 до 31 року — вона може оформити виплти у 63 роки;
від 15 до 21 — право виникає у 65 ;
менше 15 — замість пенсії призначається державна соціальна допомога за віком.
Вимоги до страхового стажу зростатимуть. Зокрема, у 2028 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 потрібно буде не менше 35 стажу.
Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (у 2025 році це 2361 грн) і середньомісячним доходом на одного члена родини за останні 6 місяців.
Водночас сума не може перевищувати 3028 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб.
Виплати переглядаються кожні шість місяців — залежно від змін у доходах і майновому стані сім’ї.
Для призначення соціальної пенсії потрібно звернутися до управління захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання та подати:
- заяву на отримання допомоги;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- довідку з ПФУ про наявний вислугу;
- декларацію про доходи та майновий стан сім’ї за останні 6 місяців;
- копію рішення про призначення опікуна (для осіб, яких визнано недієздатними).
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