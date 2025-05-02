Соціальна пенсія в Одесі у 2025 році, стало відомо, як отримати допомогу без необхідного страхового стажу.

Жителі Одеси, які досягли відповідного віку, але не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть скористатися державною програмою соціальної підтримки, передає Politeka.

У 2025 році правила призначення пенсій та допомоги залишаються актуальними, але мають певні оновлення.

З 1 січня мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на заслужений відпчинок у 60 років складає 32 роки — як для жінок, так і для чоловіків. Якщо особа має:

від 22 до 31 року — вона може оформити виплти у 63 роки;

від 15 до 21 — право виникає у 65 ;

менше 15 — замість пенсії призначається державна соціальна допомога за віком.

Вимоги до страхового стажу зростатимуть. Зокрема, у 2028 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 потрібно буде не менше 35 стажу.

Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (у 2025 році це 2361 грн) і середньомісячним доходом на одного члена родини за останні 6 місяців.

Водночас сума не може перевищувати 3028 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Виплати переглядаються кожні шість місяців — залежно від змін у доходах і майновому стані сім’ї.

Для призначення соціальної пенсії потрібно звернутися до управління захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання та подати:

заяву на отримання допомоги;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку з ПФУ про наявний вислугу;

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї за останні 6 місяців;

копію рішення про призначення опікуна (для осіб, яких визнано недієздатними).

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