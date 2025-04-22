Одинокі пенсіонери в Харкові можуть отримати додаткову щомісячну допомогу, стало відомо, що для цього потрібно.

У Харкові діють соціальні програми, спрямовані на підтримку одиноких пенсіонерів, які не мають родичів або не отримують від них допомоги, повідомляє Politeka.

Це регулюються Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на виплати, та особам з інвалідністю».

Держава щомісяця надає фінансову підтримку окремим категоріям людей похилого віку. Сума залежить від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

На 2025 рік прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 2361 гривню.

Самотні пенсіонери у Харкові, що відповідають вимогам, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 944 гривні (40% від прожиткового мінімуму).

Для отримання цієї соціальної виплати потрібно відповідати таким умовам:

отримує лише надбавки за віком;

потребує постійного догляду;

проживає сам;

досяг 80-річного віку.

Щоб оформити доплату, необхідно звернутися до ПФУ з такими документами:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер (ІПН);

медична довідка про потребу в догляді;

витяг, що підтверджує, що інших виплат особа не отримує;

висновок лікарської комісії про стан здоров’я.

У разі успішного оформлення документи пенсіонер щомісяця отримуватиме додатково майже 1000 гривень, що суттєво покращить фінансове становище.

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