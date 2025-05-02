Социальная пенсия в Одессе в 2025 году стало известно, как получить помощь без необходимого страхового стажа.

Жители Одессы, достигшие соответствующего возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут воспользоваться государственной программой социальной поддержки, передает Politeka.

В 2025 году правила назначения пенсий и пособий остаются актуальными, но имеют определенные обновления.

С 1 января минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на заслуженный отдых в 60 лет составляет 32 года – как для женщин, так и для мужчин. Если человек имеет:

от 22 до 31 года - она ​​может оформить выплаты в 63 года;

от 15 до 21 - право возникает у 65;

менее 15 – вместо пенсии назначается государственная социальная помощь по возрасту.

Требования к страховому стажу будут расти. В частности, в 2028 году для выхода на заслуженный отдых в 60 потребуется не менее 35 стажа.

Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 2361 грн) и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев.

В то же время, сумма не может превышать 3028 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Выплаты пересматриваются каждые шесть месяцев — в зависимости от изменений доходов и имущественного состояния семьи.

Для назначения социальной пенсии следует обратиться в управление защиты населения по месту регистрации или фактического проживания и подать:

заявление на получение помощи;

паспорт и идентификационный код;

справку из ПФУ об имеющейся выслуге;

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за последние 6 месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

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