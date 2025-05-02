Жители Одессы, достигшие соответствующего возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут воспользоваться государственной программой социальной поддержки, передает Politeka.
В 2025 году правила назначения пенсий и пособий остаются актуальными, но имеют определенные обновления.
С 1 января минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на заслуженный отдых в 60 лет составляет 32 года – как для женщин, так и для мужчин. Если человек имеет:
от 22 до 31 года - она может оформить выплаты в 63 года;
от 15 до 21 - право возникает у 65;
менее 15 – вместо пенсии назначается государственная социальная помощь по возрасту.
Требования к страховому стажу будут расти. В частности, в 2028 году для выхода на заслуженный отдых в 60 потребуется не менее 35 стажа.
Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 2361 грн) и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев.
В то же время, сумма не может превышать 3028 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
Выплаты пересматриваются каждые шесть месяцев — в зависимости от изменений доходов и имущественного состояния семьи.
Для назначения социальной пенсии следует обратиться в управление защиты населения по месту регистрации или фактического проживания и подать:
- заявление на получение помощи;
- паспорт и идентификационный код;
- справку из ПФУ об имеющейся выслуге;
- декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за последние 6 месяцев;
- копию решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).
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