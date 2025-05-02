Жители Одессы, достигшие соответствующего возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут воспользоваться государственной программой социальной поддержки, передает Politeka.

В 2025 году правила назначения пенсий и пособий остаются актуальными, но имеют определенные обновления.

С 1 января минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на заслуженный отдых в 60 лет составляет 32 года – как для женщин, так и для мужчин. Если человек имеет:

от 22 до 31 года - она ​​может оформить выплаты в 63 года;

от 15 до 21 - право возникает у 65;

менее 15 – вместо пенсии назначается государственная социальная помощь по возрасту.

Требования к страховому стажу будут расти. В частности, в 2028 году для выхода на заслуженный отдых в 60 потребуется не менее 35 стажа.

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Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (в 2025 году это 2361 грн) и среднемесячным доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев.

В то же время, сумма не может превышать 3028 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Выплаты пересматриваются каждые шесть месяцев — в зависимости от изменений доходов и имущественного состояния семьи.

Для назначения социальной пенсии следует обратиться в управление защиты населения по месту регистрации или фактического проживания и подать:

  • заявление на получение помощи;
  • паспорт и идентификационный код;
  • справку из ПФУ об имеющейся выслуге;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за последние 6 месяцев;
  • копию решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

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