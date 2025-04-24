У Львові є можливість знайти безкоштовне житло для переселенців, які покинули небезпечні регіони та намагаються облаштувати життя в нових умовах.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові надається у різних районах, тож всюди знайдеться прихисток, повідомляє Politeka.

Багато локацій готові прийняти людей і забезпечити їх усіма необхідними умовами для комфортного проживання. Безкоштовне житло для переселенців у Львові залишається важливою підтримкою для тих, хто переживає складні часи.

У Львові є кілька варіантів для переселенців, які шукають безкоштовне житло. Наприклад, у селі Желдець Кам'янка-Бузького району на вас чекає приватний будинок з чотирма кімнатами, кухнею та усіма базовими умовами — газ, вода, туалет на вулиці.

У самому місті також є кілька адрес, де надають прихисток. На вулиці Чорновола доступна кімната або койко-місце для жінки, яка готова допомогти доглядати за старшою пані після інсульту. Це помешкання передбачає допомогу в обміні на догляд за літньою жінкою.

Ще один варіант - на вулиці Литвиненка. Тут можна оотримати кімнату в трьохкімнатній квартирі, проживаючи з умовою догляду за літньою людиною. В районі Жидачева також є кілька варіантів для ВПО.

Тут можна знайти будинок, де є дві великі кімнати, кухня, а також є всі необхідні зручності: піч, газ, світло та холодильник. Це прекрасна пропозиція для тих, хто шукає дах над головою на певний період.

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