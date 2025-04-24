Во Львове можно найти бесплатное жилье для переселенцев, которые покинули опасные регионы и пытаются обустроить жизнь в новых условиях.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове предоставляется в разных районах, поэтому повсюду найдется убежище, сообщает Politeka.

Многие локации готовы принять людей и обеспечить их всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. Бесплатное жилье для переселенцев во Львове остается важной поддержкой для тех, кто испытывает сложные времена.

Во Львове есть несколько вариантов для переселенцев, ищущих бесплатное жилье. Например, в селе Желдец Каменка-Бугского района вас ждет частный дом с четырьмя комнатами, кухней и всеми базовыми условиями — газ, вода, туалет на улице.

В самом городе также есть несколько адресов, где предоставляют убежище. На улице Черновола доступна комната или койко-место для женщины, которая готова помочь ухаживать за старшей дамой после инсульта. Это жилище предусматривает помощь в обмене на уход за пожилой женщиной.

Еще один вариант – на улице Литвиненко. Здесь можно получить комнату в трехкомнатной квартире, проживая с условием ухода за пожилым человеком. В районе Жидачева также есть несколько вариантов для ВПЛ.

Здесь можно найти дом, где есть две большие комнаты, кухня, а также все необходимые удобства: печь, газ, свет и холодильник. Это прекрасное предложение для ищущих крышу над головой на определенный период.

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