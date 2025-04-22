Подорожчання оренди квартир в Дніпрі не відбулось, а сам ринок зараз нестабільний, адже військові дії та безпекова ситуація в регіоні продовжують суттєво впливати на ринок, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували дані сайту lun.ua та встановили, в яких районах міста можна знайти найдешевші варіанти.
Протягом останніх місяців подорожчання оренди квартир в Дніпрі не сталося, навпаки спостерігалося зниження вартості. За цей період ціни на однокімнатні впали на 12%, на двокімнатні — на 17%, а на трикімнатні — на 9%. Наразі середня вартість становить 10 500 грн для «однушки», 15 000 грн для «двійки» та 16 000 грн для «трійки».
Подорожчання оренди квартир в Дніпрі фіксують лише у Соборному районі. Тут зняття однокімнатної обходиться в середньому у 14 000 гривень, двокімнатної — 20 000 гривень, а трикімнатної — також 20 000 гривень.
Середні ціни по районах (за однокімнатну):
- АНД район – 12 000, мінімальна ціна 5 500 + комунальні.
- Самарський – 8 160, найдешевші варіанти від 3 900.
- Новокодацький – 7 900, мінімальна ціна 4 000 + комунальні.
- Індустріальний – 9 000, бюджетні варіанти від 4 000.
- Шевченківський – 16 000, найбільш вигідні пропозиції стартують від 4 000.
- Центральний – 14 000, найдешевші – 4 000 + комірне.
- Чечелівський – 10 000, стартова ціна – 4 000 + комірне.
Водночас у першому кварталі 2025 року відзначено зростання цін на купівлю житла: однокімнатні подорожчали на 3%, двокімнатні — на 5%. Лише ціни на трикімнатне житло залишилися на попередньому рівні.
Також згідно з аналітикою ЛУН, за останні пів року зняти житло в Україні стало дещо легше — в більшості міст співвідношення середньої зарплати до вартості оренди знизилося. Попри це, для представників деяких професій зняття житла залишається значним фінансовим навантаженням. Зокрема, прибиральники витрачають на орендну плату до 91% свого доходу, охоронці — 78%, а баристи — 57%.
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