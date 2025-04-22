Подорожание аренды квартирв Днепре не произошло, а сам рынок сейчас нестабильный, ведь военные действия и ситуация с безопасностью в регионе продолжают оказывать существенное влияние на рынок, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали данные сайта lun.ua и установили, в каких районах города можно найти самые дешевые варианты.
В последние месяцы подорожания аренды квартир в Днепре не произошло, наоборот наблюдалось снижение стоимости. За этот период цены на однокомнатные упали на 12%, на двухкомнатные – на 17%, а на трехкомнатные – на 9%. В настоящее время средняя стоимость составляет 10 500 грн для «однушки», 15 000 грн для «двойки» и 16 000 грн для «тройки».
Подорожание аренды квартир в Днепре фиксируется только в Соборном районе. Здесь снятие однокомнатной обходится в среднем в 14 000 гривен, двухкомнатной – 20 000 гривен, а трехкомнатной – также 20 000 гривен.
Средние цены по районам (за однокомнатную):
- АНД район – 12 000, минимальная 5 500 + коммунальные.
- Самарский – 8160, самые дешевые варианты от 3900.
- Новокодакский – 7 900, минимальная 4 000 + коммунальные.
- Индустриальный – 9 000, бюджетные варианты от 4 000.
- Шевченковский - 16 000, самые выгодные предложения стартуют от 4 000.
- Центральный – 14 000, самые дешевые – 4 000 + амбарное
- Чечеловский – 10 000, стартовая – 4 000 + амбарное.
В первом квартале 2025 года отмечен рост цен на покупку жилья: однокомнатные подорожали на 3%, двухкомнатные — на 5%. Только цены на трехкомнатное жилье остались на прежнем уровне.
Также, согласно аналитике ЛУН, за последние полгода снять жилье в Украине стало несколько легче — в большинстве городов соотношение средней зарплаты к стоимости аренды снизилось. Тем не менее, для представителей некоторых профессий снятие жилья остается значительной финансовой нагрузкой. В частности, уборщики тратят на арендную плату до 91% своего дохода, охранники – 78%, а баристы – 57%.
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