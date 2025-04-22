Подорожание аренды квартир в Днепре не произошло, хотя рост тарифов на коммунальные услуги отразился на кошельках.

Подорожание аренды квартирв Днепре не произошло, а сам рынок сейчас нестабильный, ведь военные действия и ситуация с безопасностью в регионе продолжают оказывать существенное влияние на рынок, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные сайта lun.ua и установили, в каких районах города можно найти самые дешевые варианты.

В последние месяцы подорожания аренды квартир в Днепре не произошло, наоборот наблюдалось снижение стоимости. За этот период цены на однокомнатные упали на 12%, на двухкомнатные – на 17%, а на трехкомнатные – на 9%. В настоящее время средняя стоимость составляет 10 500 грн для «однушки», 15 000 грн для «двойки» и 16 000 грн для «тройки».

Подорожание аренды квартир в Днепре фиксируется только в Соборном районе. Здесь снятие однокомнатной обходится в среднем в 14 000 гривен, двухкомнатной – 20 000 гривен, а трехкомнатной – также 20 000 гривен.

Средние цены по районам (за однокомнатную):

АНД район – 12 000 , минимальная 5 500 + коммунальные .

– , минимальная . Самарский – 8160 , самые дешевые варианты от 3900 .

– , самые дешевые варианты от . Новокодакский – 7 900 , минимальная 4 000 + коммунальные .

– , минимальная . Индустриальный – 9 000 , бюджетные варианты от 4 000 .

– , бюджетные варианты от . Шевченковский - 16 000 , самые выгодные предложения стартуют от 4 000 .

- , самые выгодные предложения стартуют от . Центральный – 14 000 , самые дешевые – 4 000 + амбарное

– , самые дешевые – Чечеловский – 10 000, стартовая – 4 000 + амбарное.

В первом квартале 2025 года отмечен рост цен на покупку жилья: однокомнатные подорожали на 3%, двухкомнатные — на 5%. Только цены на трехкомнатное жилье остались на прежнем уровне.

Также, согласно аналитике ЛУН, за последние полгода снять жилье в Украине стало несколько легче — в большинстве городов соотношение средней зарплаты к стоимости аренды снизилось. Тем не менее, для представителей некоторых профессий снятие жилья остается значительной финансовой нагрузкой. В частности, уборщики тратят на арендную плату до 91% своего дохода, охранники – 78%, а баристы – 57%.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.