Пенсія в Одесі не завжди є стабільним джерелом доходу для місцевих, і інколи бюрократичні помилки призводять до серйозних фінансових проблем.

Пенсія в Одесі стала справжньою проблемою для одного з колишніх військових Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Приморського районного суду, Пенсійний фонд не виплатив громадянину нараховану доплату на суму понад 630 тисяч гривень.

Так, військовий нашої області, який отримував пенсію в Одесі, звернувся до феміди після того, як ПФУ не виплатив належну доплату. Згідно з рішенням, фонд був зобов'язаний здійснити перерахунок пенсії в Одесі та провести виплату, але цього не сталося.

Ще з лютого 2021 року фонд мав борг перед чоловіком на загальну суму 631 919, що утворився через затримки в нарахуванні коштів, незважаючи на кілька судових рішень, які зобов'язували все ж виплатити суму.

Ця ситуація не обмежилась лише невиплатою. Пенсіонер стверджує, що протягом тривалого часу йому доводилось постійно звертатися до фонду або суду, щоб реалізувати своє право на отримання доплати. Через це, як він зазначає, він зазнав моральної шкоди: душевних страждань і втрати звичного способу життя.

В результаті суд частково задовольнив позов, визнав неправомірність дій ПФУ і зобов'язав стягнути з державного бюджету компенсацію моральної шкоди в розмірі 2 тисяч.

У державному органі заявили, що виплату доплати буде здійснено після виділення коштів на погашення заборгованості. Проте, як стверджує суд, ці пояснення не виправдовують моральну шкоду, яку зазнав позивач через бездіяльність організації.

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