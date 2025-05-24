Пенсия в Одессе не всегда является стабильным источником дохода для местных и иногда бюрократические ошибки приводят к серьезным финансовым проблемам.

Пенсия в Одессе стала настоящей проблемой одного из бывших военных Министерства внутренних дел Украины, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Приморского районного суда, Пенсионный фонд не выплатил гражданину начисленную доплату на сумму более 630 тысяч гривен.

Так, военный нашей области, получавший пенсию в Одессе, обратился к фемиде после того, как ПФУ не выплатил должную доплату. Согласно решению, фонд был обязан произвести перерасчет пенсии в Одессе и произвести выплату, но этого не произошло.

Еще с февраля 2021 года фонд имел долг перед мужчиной на общую сумму 631 919, образовавшийся из-за задержек в начислении средств, несмотря на несколько судебных решений, которые обязывали все же выплатить сумму.

Эта ситуация не ограничилась только невыплатой. Пенсионер утверждает, что долгое время ему приходилось постоянно обращаться в фонд или суд, чтобы реализовать свое право на получение доплаты. Из-за этого, как он отмечает, он испытал моральный вред: душевные страдания и потери привычного образа жизни.

В результате суд частично удовлетворил иск, признал неправомерность действий ПФУ и обязал взыскать с государственного бюджета компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч.

В государственном органе заявили, что выплата доплаты будет произведена после выделения средств на погашение задолженности. Однако, как утверждает суд, эти объяснения не оправдывают моральный вред, который понес истец из-за бездействия организации.

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