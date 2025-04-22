Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 23 квітня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 23 квітня обіцяє теплий і переважно сонячний день із короткочасною грозою, повідомляє Politeka.

Синоптики передбачають, що ніч буде теплою — до +15°C, а вранці температура дещо знизиться до +12°C. Удень стовпчик термометра підніметься до літніх +24°C, а ввечері знизиться до +19°C.

Небо над містом буде ясним до обіду. Потім воно вкриється хмарами, і вдень можливий сильний дощ із грозою. Однак до вечора опади припиняться, і небо знову стане ясним. За прогнозом погоди в Запоріжжі на 23 квітня, атмосферний тиск змінюватиметься від 749 до 752 мм рт. ст., вологість — від 37% до 87%. Вітер буде слабким — до 2,7 м/с.

Варто зазначити, що висока вологість може спричинити погіршення самопочуття — зниження тиску, слабкість, головний біль, утруднене дихання, особливо в людей із серцево-судинними чи респіраторними захворюваннями. Також це створює сприятливі умови для розвитку цвілі, грибка та поширення бактерій у приміщеннях.

Найвища ймовірність дощу очікується після 15:00 — до 39%.

Цікаво, що 23 квітня в народному календарі — Юріїв день, або день святого Георгія Побідоносця. Наші предки уважно слідкували за тим, як сходить сонце цього дня. Якщо воно червоне і в тумані — рік обіцяє бути врожайним. У цей період розкриваються бруньки у груші й дуба, а також починають цвісти перші весняні квіти — крокуси, нарциси.

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