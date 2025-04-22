Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 23 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 23 апреля обещает теплый и преимущественно солнечный день с кратковременными грозами, сообщает Politeka.

Синоптики предполагают, что ночь будет теплой до +15°C, а утром температура несколько снизится до +12°C. Днем столбик термометра поднимется до летних +24°C, а вечером снизится до +19°C.

Небо над городом будет ясным до обеда. Затем оно покроется облаками, и днем ​​возможен сильный дождь с грозой. Однако к вечеру осадки прекратятся, и небо снова станет ясным. По прогнозу погоды в Запорожье на 23 апреля, атмосферное давление будет меняться от 749 до 752 мм рт. ст., влажность – от 37% до 87%. Ветер будет слабым – до 2,7 м/с.

Следует отметить, что высокая влажность может повлечь за собой ухудшение самочувствия — снижение давления, слабость, головную боль, затрудненное дыхание, особенно у людей с сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями. Это создает благоприятные условия для развития плесени, грибка и распространения бактерий в помещениях.

Самая высокая вероятность дождя ожидается после 15:00 - до 39%.

Интересно, что 23 апреля в народном календаре — день Юрия, или день святого Георгия Победоносца. Наши предки внимательно следили за тем, как восходит солнце в этот день. Если оно красное и в тумане – год обещает быть урожайным. В этот период раскрываются почки у груши и дуба, а также начинают цвести первые весенние цветы – крокусы, нарциссы.

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