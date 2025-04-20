З понеділка, 21 квітня 2025 року, в Києві та області ДТЕК знову проводитиме профілактичні роботи в мережах і застосовуватиме графіки відключення світла.

Якщо на Великдень енергетики призупинили роботи, то з 21 квітня 2025 року знову почнуть застосовувати локальні графіки відключення світла в Київській області, повідомляє Politeka.

ДТЕК запланував на понеділок, 21 квітня, низку профілактичних робіт у різних населених пунктах Київської області, через які доведеться тимчасово задіяти графіки відключення світла.

Такі роботи мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти попередити аварії в електромережах у майбутньому. Знеструмлення триватимуть по 8-9 годин на добу.

Зокрема повідомляється, що на території Баришівської селищної територіальної громади в Броварському районі Київської області графіки відключення світла 21 квітня діятимуть із 9:00 до 17:00 в селі Веселинівка по вулицях Богдана Хмельницького, Лесі Українки, Луговій і Молодіжній, пише Politeka.

Також ДТЕК оголосив про планові знеструмлення на понеділок у межах Немішаївської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Микуличі на десятках вулиць – повний список адрес можна знайти на сторінці громади.

Щодо обмежень електропостачання на понеділок у інших населених пунктах регіону та в столиці поки ДТЕК нічого не повідомляв. Відповідна інформація може зʼявитися пізніше.

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