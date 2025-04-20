С понедельника, 21 апреля 2025 года, в Киеве и области ДТЭК снова будет проводить профилактические работы в сетях и применять графики отключения света.

Если на Пасху энергетики приостановили работы, то с 21 апреля 2025 года снова начнут применять локальные графики отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

ДТЭК запланировал на понедельник, 21 апреля, ряд профилактических работ в разных населенных пунктах Киевской области, из-за которых придется временно задействовать графики отключения света.

Такие работы должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить аварии в электросетях в будущем. Обесточение будет продолжаться по 8-9 часов в сутки.

В частности, сообщается, что на территории Барышевской поселковой территориальной общины в Броварском районе Киевской области графики отключения света 21 апреля будут действовать с 9:00 до 17:00 в селе Веселиновка по улицам Богдана Хмельницкого, Леси Украинки, Луговой и Молодежной, пишет Politeka.

Также ДТЭК объявил о плановых обесточениях на понедельник в пределах Немишаевской поселковой территориальной общины. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Микуличи на десятках улиц – полный список адресов можно найти на странице общины.

Об ограничениях электроснабжения на понедельник в других населенных пунктах региона и в столице пока ДТЭК ничего не сообщал. Соответствующая информация может появиться позже.

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