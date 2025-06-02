Під час мобілізації у Львові місцевий окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця, якому відмовили у звільненні з армії попри серйозні сімейні обставини, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, солдат, що виконував обов’язки водія-санітара, ще у 2024 році двічі офіційно звертався до командування з проханням про звільнення. Підставою стало те, що його дружина має психічне захворювання й потребує постійного стороннього догляду. У відповідь на бездіяльність з боку частини, військовий звернувся до суду, вважаючи, що його права порушено.

У суді представник військової частини стверджував, що документи не містили переконливих доказів необхідності постійного нагляду за дружиною, а також ставив під сумнів дійсність висновку медичної комісії. Проте суддя Ірина Чаплик встановила, що позивач надав усі належні документи, зокрема довідку за формою №080-4/о, яка підтверджує потребу в догляді. Також у матеріалах справи були інші медичні документи, що засвідчують стан здоров’я жінки.

Суд дійшов висновку, що мобілізація у Львові не звільняє військове керівництво від обов’язку дотримуватись законних підстав для звільнення. Відповідно, дії командування визнано протиправними, а військову частину — зобов’язано задовольнити рапорт військовослужбовця.

Наразі рішення ще не набрало законної сили й може бути оскаржене в апеляційному порядку. Ця справа стала важливим прикладом того, що під час мобілізації у Львові мають враховуватись не лише потреби армії, а й права та обставини окремих військових.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.