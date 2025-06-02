Во время мобилизации во Львове местный окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего, которому отказали в увольнении из армии, несмотря на серьезные семейные обстоятельства, сообщает Politeka.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений .

Согласно материалам дела, солдат, исполнявший обязанности водителя-санитара, еще в 2024 году дважды официально обращался в командование с просьбой об увольнении. Основанием стало то, что его жена имеет психическое заболевание и нуждается в постоянном постороннем уходе. В ответ на бездействие со стороны части военный обратился в суд, считая, что его права нарушены.

В суде представитель воинской части утверждал, что документы не содержали убедительных доказательств необходимости постоянного надзора за женой, а также подвергали сомнению действительность заключения медицинской комиссии. Однако судья Ирина Чаплик установила, что истец предоставил все надлежащие документы, в том числе справку по форме №080-4/о, подтверждающую потребность в уходе. Также в делах были другие медицинские документы, удостоверяющие состояние здоровья женщины.

Суд пришел к выводу, что мобилизация во Львове не освобождает военное руководство от обязанности соблюдать законные основания для увольнения. Соответственно, действия командования признаны противоправными, а воинская часть обязана удовлетворить рапорт военнослужащего.

Пока решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Это дело стало важным примером того, что во время мобилизации во Львове должны учитываться не только армии, но и права и обстоятельства отдельных военных.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.