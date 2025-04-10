Вже розпочато підготовку до наступного сезону, хоча ще не настало завершення опалювального сезону в Харкові

Завершення опалювального сезону в Харкові поки не відбудеться - його не планують відключати через прохолодну погоду, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

За словами мера, найближчого тижня у місті очікується денна температура до +15°C, а вночі – близько +6°C. Така прохолодна погода поки що не дозволяє вимкнути батареї.

Міський голова також підкреслив, що ця зима стала найскладнішою для Харкова через масовані удари по критичній інфраструктурі в грудні. Незважаючи на це, комунальні служби діяли оперативно, швидко усуваючи наслідки атак та забезпечуючи безперебійне постачання тепла, води й електроенергії. Наразі місто вже розпочало підготовку до наступного сезону.

Завершення опалювального сезону в Харкові традиційно настає 15 квітня. Відповідно до чинних нормативів, завершення опалювального періоду можливе тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищує позначку +8°C — остаточне рішення при цьому ухвалює місцева влада.

Підкреслимо, що минулого тижня всі джерела теплопостачання у місті знову перейшли на режим дискретного регулювання. Це тоді, коли подача тепла в приміщення зменшується, коли на дворі теплішає.

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