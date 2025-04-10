Завершение отопительного сезона в Харькове пока не состоится – его не планируют отключать из-за прохладной погоды, сообщает Politeka.net.
Об этом заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.
По словам мэра, в ближайшую неделю в городе ожидается дневная температура до +15°C, а ночью - около +6°C. Такая прохладная погода пока не разрешает отключить батареи.
Городской голова также подчеркнул, что эта зима стала самой сложной для города из-за массированных ударов по критической инфраструктуре в декабре. Несмотря на это, коммунальные службы действовали оперативно, быстро устраняя последствия атак и обеспечивая бесперебойную поставку тепла, воды и электроэнергии. В настоящее время город уже начал подготовку к следующему сезону.
Завершение отопительного сезона в Харькове традиционно наступает 15 апреля. Согласно действующим нормативам, завершение отопительного периода возможно, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает отметку +8°C — окончательное решение при этом принимают местные власти.
Подчеркнем, что на прошлой неделе все источники теплоснабжения в городе снова перешли на режим дискретного регулирования. Это тогда, когда подача тепла в помещение уменьшается, когда на дворе становится теплее.
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