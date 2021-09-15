У Харкові на шкільному стадіоні знайшли 6 річного хлопчика без свідомості
На даний момент хлопчик перебуває у важкому стані в Харківській міській лікарні.
Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини до реанімаційного відділення надійшло до поліції о 18:00.
За словами чергового лікаря, по приїзду медики виявили на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова дитину без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.
Філіпа Кіркорова потрясла раптова смерть відомої співачки: "Цього не може бути"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Полякова оголосила, що "Королева ночі" назавжди покидає сцену: "Дорогі мої, востаннє..."
Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморить..."
MARUV з вирізами на стегнах побешкетувала з чоловіком в Монако: "Ух, чистокровна..."
Наразі всі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.
"А як же техніка безпеки при підготовці школи до 1 вересня?", "Батьки в курсі? Хто встановлював і приймав ?", "що він там робив на самоті. Хтось недогледів", "знову 6 річна дитина без нагляду", "а як ворота могли впасти самі по собі?", "Згодна! Відповідальність за дитину і його безпеку несуть батьки! Де вони були? Дитині 6 років! Він сам гуляв?",- пишуть в коментарях користувачі Мережі.
Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі
Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео
Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".