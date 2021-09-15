У Харкові на шкільному стадіоні знайшли 6 річного хлопчика без свідомості

На даний момент хлопчик перебуває у важкому стані в Харківській міській лікарні.

Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини до реанімаційного відділення надійшло до поліції о 18:00.

За словами чергового лікаря, по приїзду медики виявили на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова дитину без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.

Наразі всі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.

"А як же техніка безпеки при підготовці школи до 1 вересня?", "Батьки в курсі? Хто встановлював і приймав ?", "що він там робив на самоті. Хтось недогледів", "знову 6 річна дитина без нагляду", "а як ворота могли впасти самі по собі?", "Згодна! Відповідальність за дитину і його безпеку несуть батьки! Де вони були? Дитині 6 років! Він сам гуляв?",- пишуть в коментарях користувачі Мережі.

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