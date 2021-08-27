В Харькове произошла авария с автомобилем скорой и патрульных

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Так, водитель автомобиля скорой, двигаясь на "красный" нарушил несколько пунктов ПДД и столкнулся с автомобилем патрульных.

В результате ДТП никто не травмировался.

Патрульные составили на водителя автомобиля скорой административный протокол по ст.124.

Момент аварии попал на видео.

К слову, в Харькове произошла масштабная авария.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

В Харькове 26 августа около 13:20 на ул. Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили ВАЗ-2106, Kia Ceed, микроавтобус Ford Transit и "Газель".

В результате ДТП в больницу доставили пассажирку "ВАЗ".

Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.

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