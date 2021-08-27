В Харькове произошла авария с автомобилем скорой и патрульных
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Так, водитель автомобиля скорой, двигаясь на "красный" нарушил несколько пунктов ПДД и столкнулся с автомобилем патрульных.
В результате ДТП никто не травмировался.
Патрульные составили на водителя автомобиля скорой административный протокол по ст.124.
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Момент аварии попал на видео.
К слову, в Харькове произошла масштабная авария.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
В Харькове 26 августа около 13:20 на ул. Гвардейцев Широнинцев столкнулись автомобили ВАЗ-2106, Kia Ceed, микроавтобус Ford Transit и "Газель".
В результате ДТП в больницу доставили пассажирку "ВАЗ".
Обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа.
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