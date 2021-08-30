В Харькове мотоциклист сбил двух человек

Так, на Московском проспекте в Харькове мотоциклист сбил двух человек, выходящих из трамвая.

По словам очевидцев, ЧП произошло на трамвайной остановке “Улица Никитина”. Пострадали мужчина и женщина.

Информацию о происшествии подтвердили в управлении патрульной полиции.

Подробности ДТП сообщили в областном управлении Нацполиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

К слову, страшная авария произошла на трассе Киев-Харьков

Двое пассажиров погибли, а водитель и 8-летний ребёнок в больнице.

Предварительно, 25 августа, 32-летний водитель автомобиля "Kia Cerato" допустил наезд на отбойник.

В результате аварии погибли двое пассажиров: 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Водителя и восьмилетнего пассажира госпитализировали. Все подробности смертельной аварии выясняются.

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