В Харькове мотоциклист сбил двух человек
Так, на Московском проспекте в Харькове мотоциклист сбил двух человек, выходящих из трамвая.
По словам очевидцев, ЧП произошло на трамвайной остановке “Улица Никитина”. Пострадали мужчина и женщина.
Информацию о происшествии подтвердили в управлении патрульной полиции.
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Подробности ДТП сообщили в областном управлении Нацполиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
К слову, страшная авария произошла на трассе Киев-Харьков
Двое пассажиров погибли, а водитель и 8-летний ребёнок в больнице.
Предварительно, 25 августа, 32-летний водитель автомобиля "Kia Cerato" допустил наезд на отбойник.
В результате аварии погибли двое пассажиров: 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Водителя и восьмилетнего пассажира госпитализировали. Все подробности смертельной аварии выясняются.
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