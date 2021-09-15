В Харькове на школьном стадионе нашли 6 летнего мальчика без сознания

На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии в харьковской городской больнице.

Сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию в 18:00.

По словам дежурного врача, по приезду медики обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

"А как же техника безопасности при подготовке школы к 1 сентября?", "Родители в курсе? Кто устанавливал и принимал ?", "что он там делал в одиночестве. Кто-то недосмотрел", "Опять 6 летний ребенок без присмотра", "А как ворота могли упасть сами по себе?", "Согласна! Ответственность за ребенка и его безопасность несут родители! Где они были? Ребенку 6 лет! Он сам гулял?", - пишут в комментариях пользователи сети.

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