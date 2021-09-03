У Харкові авто збило дитину

Аварія сталася 2 вересня о 8.20 на Сумській.

Volkswagen Passat скоїв наїзд на 12-річного хлопчика.

За даними поліції, дитина без дорослих раптово вибігла на проїжджу частину в недозволеному місці.

Хлопчика з травмами доставили в лікарню.

Поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.

До слова, 1 вересня в Чугуєві на перехресті дівчина не впоралася з керуванням авто і збила двох дітей.

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

23-річна дівчина збила пішоходів, у тому числі і дітей.

Після аварії 10-річну дівчинку госпіталізували в стані середньої тяжкості, а хлопчика 11-ти років забрали в лікарню в дуже важкому стані.

"Попередньо, водій повертав ліворуч, не впоралася з керуванням і допустила наїзд на 10-річну дівчинку і 11-річного хлопчика, жителів Чугуєва", – пояснили в поліції.

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