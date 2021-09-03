В Харькове авто сбило ребенка
Авария произошла 2 сентбяря в 8.20 на Сумской.
Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего мальчика.
По данным полиции, ребенок без взрослых внезапно выбежал на проезжую часть в неразрешенном месте.
Мальчика с травмами доставили в больницу.
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Полиция выясняет все подробности инцидента.
К слову, 1 сентября в Чугуеве на перекрестке девушка не справилась с управлением авто и сбила двоих детей.
Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.
23-летняя девушка сбила пешеходов, в том числе и детей.
После аварии 10-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, а мальчика 11-ти лет забрали в больницу в очень тяжелом состоянии.
"Предварительно, водитель поворачивал налево, не справилась с управлением и допустила наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, жителей Чугуева", – пояснили в полиции.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".