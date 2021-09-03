В Харькове авто сбило ребенка

Авария произошла 2 сентбяря в 8.20 на Сумской.

Volkswagen Passat совершил наезд на 12-летнего мальчика.

По данным полиции, ребенок без взрослых внезапно выбежал на проезжую часть в неразрешенном месте.

Мальчика с травмами доставили в больницу.

Полиция выясняет все подробности инцидента.

К слову, 1 сентября в Чугуеве на перекрестке девушка не справилась с управлением авто и сбила двоих детей.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

23-летняя девушка сбила пешеходов, в том числе и детей.

После аварии 10-летнюю девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести, а мальчика 11-ти лет забрали в больницу в очень тяжелом состоянии.

"Предварительно, водитель поворачивал налево, не справилась с управлением и допустила наезд на 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика, жителей Чугуева", – пояснили в полиции.

Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи

Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео

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