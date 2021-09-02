У Харкові багатодітній матері допомогли небайдужі перехожі

Так, в 12 трамваї була помічена мати з трьома колясками і ще однією дитиною років 7-ми, передає телеграм-канал "Труха".

Ймовірно, жінці було непросто зайти в трамвай з дітьми, і їй допомогли чоловіки, що знаходилися поруч в транспорті.

"Ось кому треба давати героя України! Спасибі всім небайдужим пасажирам, які допомогли занести коляски", - йдеться в повідомленні.

"Та це точно,трьох,молодець,дай бог здоров'я, процвітання в цій країні", "звичайна справа нормальних людей. Всі відвикли вже від такого, одне насильство і вбивства навколо", "і не тільки. Героя України потрібно дати тим хлопцям які річку Уди чистять від сміття!", "А можна було викликати таксі і не піддавати дітей ризику. Взагалі не розумію як цю всю конструкцію в наші скотовозки підняти, розмістити", " Мужики, будьте мужиками! Жінка народила відразу 3 дітей. Вона їх піднімає, не спить, життя інший не бачить. Герой, не герой, це таке питання. Але те що ви себе ведете негідно, це однозначно", - пишуть українці в мережі.

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