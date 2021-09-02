В Харьковской области легковушка влетела в толпу людей

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

1 сентября около 15:30 в городе Чугуеве женщина, управлявшая «ВАЗ-2103», сворачивала влево

В какой-то момент она не справилась с управлением и сбила 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

К слову, в недавно в Харькове автомобиль совершил наезд на школьника.

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, по предварительным данным известно, что ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.

По предварительной информации сотрудников полиции с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.

Подробностей аварии и информации о состоянии здоровья ребенка на данным момент нет.

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