В Харьковской области легковушка влетела в толпу людей
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.
1 сентября около 15:30 в городе Чугуеве женщина, управлявшая «ВАЗ-2103», сворачивала влево
В какой-то момент она не справилась с управлением и сбила 10-летнюю девочку и 11-летнего мальчика.
В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.
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К слову, в недавно в Харькове автомобиль совершил наезд на школьника.
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, по предварительным данным известно, что ДТП произошло на Новых Домах - на перекрестке улиц Харьковских Дивизий и Маршала Рыбалко был сбит школьник.
По предварительной информации сотрудников полиции с мальчиком все в порядке - он даже пытался убежать с места аварии.
Подробностей аварии и информации о состоянии здоровья ребенка на данным момент нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".