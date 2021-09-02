В Харькове многодетной матери помогли неравнодушные прохожие

Так, в 12 трамвае была замечена мать с тремя колясками и ещё одним ребёнком лет 7-ми, передает телеграм-канал "Труха".

Вероятно, женщине было непросто зайти в трамвай с детьми, и ей помогли мужчины, находившиеся рядом в транспорте.

"Вот кому надо давать героя Украины! Спасибо всем неравнодушным пассажирам, которые помогли занести коляски", - говорится в сообщении.

"Да это точно,троих,молодец,дай бог здоровья,процветания в этой стране", "Обычное дело нормальных людей. Все отвыкли уже от такого, одно насилие и убийства вокруг", "И не только. Героя Украины нужно дать тем ребятам которые реку Уды чистят от мусора!", "А можно было вызвать такси и не подвергать детей риску. Вообще не понимаю как эту всю конструкцию в наши скотовозки поднять, разместить", "Мужики, будьте мужиками! Женщина родила сразу 3 детей. Она их поднимает, не спит, жизни другой не видит. Герой, не герой, это такой вопрос. Но то что вы себя ведёте недостойно, это однозначно", - пишут украинцы в сети.

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