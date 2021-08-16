У Харкові збили дівчину на переході
Як повідомляє телеграм-канал "Труха", страшна подія сталася на Роганській.
"Підписник повідомляє, що бусик збив дівчину на пішохідному переході.
Деталі трагедії уточнюються", - йдеться в повідомленні.
На даний момент офіційної інформації про ДТП немає. Всі подробиці з'ясовуються. На місці працюють медики швидкої.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Полякова, Сумська, Кухар та інші зірки з'явилися на червоній доріжці, викликавши обурення в мережі: "Де маски?"
Єдиний син Софії Ротару показав щасливу красуню-дружину: "Намистинки"
Ксенію Мішину після розриву з Еллертом засікли в компанії відомого нардепа-холостяка: фото вже в мережі
В учасників шоу "Танці з зірками" з'явилася серйозна конкурентка: "Пішли відомі зірки..."
"Пішоходки не бачу, але дівчину все одно шкода!", "Переходом і не пахне там. Подвійна суцільна на відео", " там вже є перехід, відносно новий.
І його погано там видно, особливо незвичним водіям", "пішохід є, він протягнув її 15 метрів", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.
Відео з місця трагедії можна побачити тут.
До слова, в Харківській області водій збив пішоходів і втік з місця аварії
Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
Трагедія сталася на трасі Дергачі - Козача Лопань. Тоді водій Renault Master не помітив двох пішоходів і збив їх на швидкості близько 70 км\ год.
Водій втік, а від численних травм постраждалі померли на місці.
До слова, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."
Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії
Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри