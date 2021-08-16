У Харкові збили дівчину на переході

Як повідомляє телеграм-канал "Труха", страшна подія сталася на Роганській.

"Підписник повідомляє, що бусик збив дівчину на пішохідному переході.

Деталі трагедії уточнюються", - йдеться в повідомленні.

На даний момент офіційної інформації про ДТП немає. Всі подробиці з'ясовуються. На місці працюють медики швидкої.

"Пішоходки не бачу, але дівчину все одно шкода!", "Переходом і не пахне там. Подвійна суцільна на відео", " там вже є перехід, відносно новий.

І його погано там видно, особливо незвичним водіям", "пішохід є, він протягнув її 15 метрів", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Відео з місця трагедії можна побачити тут.

До слова, в Харківській області водій збив пішоходів і втік з місця аварії

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Трагедія сталася на трасі Дергачі - Козача Лопань. Тоді водій Renault Master не помітив двох пішоходів і збив їх на швидкості близько 70 км\ год.

Водій втік, а від численних травм постраждалі померли на місці.

До слова, під Харковом автобус з відпочивальниками потрапив в аварію: "у водія відірвало..."

Як повідомляла Politeka, Volkswagen з пасажирами потрапив у ДТП у Харкові: кадри з місця аварії

Також Politeka писала, що авто зачепило жінку і дівчинку: у Харкові машина злетіла в кювет, кадри