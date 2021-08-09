Под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию
Об этом сообщил Telegram-канал "ХС Салтовка".
Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".
По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель заснул и транспортное средство влетело в отбойник.
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Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.
"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.
Напомним, в Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии
Водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.
Водитель скрылся, от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт. Фигурант частично признал свою вину, а побег с места ДТП объяснил, что якобы был уверен в том, что наехал на животное.
Мужчину признали виновным, суд приговорил его к семи годам лишения свободы.
К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.
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