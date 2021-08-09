Под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС Салтовка".

Известно, что в понедельник, 9 августа, авария произошла с рейсовым автобусом "Лазурное – Харьков".

По словам очевидцев, во время движения по трассе водитель заснул и транспортное средство влетело в отбойник.

Происшествие случилось недалеко от Новой Водолаги.

"По неподтвержденной информации, у водителя оторвало ногу", - сообщается в сети.

Напомним, в Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии

Водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.

Водитель скрылся, от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт. Фигурант частично признал свою вину, а побег с места ДТП объяснил, что якобы был уверен в том, что наехал на животное.

Мужчину признали виновным, суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

К слову, в Харьковской области произошла авария, фото.

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