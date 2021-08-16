В Харькове сбили девушку на переходе
Как сообщает телеграм-канал "Труха", страшное событие роизошло на Роганской.
"Подписчик сообщает, что бусик сбил девушку на пешеходном переходе.
Детали трагедии уточняются", - говорится в сообщении.
На данный момент официальной информации о ДТП нет. Все подробности выясняются. На месте работают медики скорой.
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"Пешеходки не вижу, но девушку все равно жалко!", "Переходом и не пахнет там. Двойная сплошная на видео", "Там УЖЕ есть переход, относительно новый.
И его плохо там видно, особенно непривыкшим водителям", "Пешеход есть, он протянул её 15 метров", - пишут в пользователи сети в комментариях.
Видео с места трагедии можно увидеть здесь.
К слову, в Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии
Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.
Трагедия произошла на трассе Дергачи - Казачья Лопань. Тогда водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.
Водитель скрылся, а от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.
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