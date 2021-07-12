На Харківщині ставок став яскраво-червоним

Про це передають у Телеграм-каналі" Веха Харків".

Екоактивісти стверджують, що через скидання відходів місцевого заводу вода в ставку набула яскраво-червоного кольору.

Місцеві жителі відзначають, що неподалік від цього ставка ріс 500-річний дуб, який вже "помер".

"Скидання йде в ставок. Ставок яскраво-червоного кольору. У 100 метрів від ставка знаходиться 500-річний дуб в 3-4 обхвату. Найближчий до ставка дуб вже помер", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області Комунальник організував сміттєзвалище

Так, 48-річний начальник одного з комунальних підприємств міста Люботина влаштував звалище.

"Чоловік привласнив земельну ділянку комунальної форми власності загальною площею 3,8 гектарів та організував на ній скидання та розміщення побутових відходів. Хоча ділянка для цього не пристосована. Підсумок-дії чоловіка призвели до забруднення навколишнього середовища», - зазначили в Нацполіції.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями: ч.1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земель) та ч. 2 ст. 239 (забруднення земель) КК України.

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