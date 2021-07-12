На Харьковщине пруд стал ярко-красным

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Веха Харьков".

Экоактивисты утверждают, что из-за сброса отходов местного завода вода в пруде приобрела ярко-красный цвет.

Местные жители отмечают, что неподалеку от этого пруда рос 500-летний дуб, который уже "умер".

"Сброс идёт в пруд. Пруд ярко-красного цвета. В 100 метров от пруда находится 500-летний дуб в 3-4 обхвата. Ближайший к пруду дуб уже умер", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области коммунальщик организовал свалку

Так, 48-летний начальник одного из коммунальных предприятий города Люботина устроил свалку.

«Мужчина присвоил земельный участок коммунальной формы собственности общей площадью 3,8 гектаров и организовал на нем сброс и размещение бытовых отходов. Хотя участок для этого не приспособлен. Итог – действия мужчины привели к загрязнению окружающей среды», - отметили в Нацполиции.

Действия мужчины квалифицировали по двум статьям: ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земель) та ч. 2 ст. 239 (загрязнение земель) УК Украины.

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