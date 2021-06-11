В Харькове спасатели ликвидировали пожар на свалке

К спасателям поступило сообщение о пожаре на открытой территории на улице Вишневой, 40, в Харькове, передает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия бойцов ГСЧС горел мусор на площади 20 кв. м. Локализовали огонь в 12:47, ликвидировали — в 13:13.

Причина пожара устанавливается.

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Открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура проверила состояние системы водоотведения в Первомайской исправительной колонии №117.

Установлено, что в колонии отсутствуют очистные сооружения, а техническая документация отсутствует.

Кроме того, система водоотведения расположена на поверхности почвы, а жидкость стекает в реку Орелька.

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