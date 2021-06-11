В Харькове спасатели ликвидировали пожар на свалке
К спасателям поступило сообщение о пожаре на открытой территории на улице Вишневой, 40, в Харькове, передает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия бойцов ГСЧС горел мусор на площади 20 кв. м. Локализовали огонь в 12:47, ликвидировали — в 13:13.
Причина пожара устанавливается.
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Открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны вод, что создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура проверила состояние системы водоотведения в Первомайской исправительной колонии №117.
Установлено, что в колонии отсутствуют очистные сооружения, а техническая документация отсутствует.
Кроме того, система водоотведения расположена на поверхности почвы, а жидкость стекает в реку Орелька.
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Как сообщала Politeka ранее, на территории школы в Харькове ЧП, первые детали и фото: "Сейчас буду все взрывать".
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