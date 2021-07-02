У Харкові вантажівка наїхала на робітника дорожньої служби

Про це повідомили в прес-службі поліції.

Так, 1 липня близько 12:00 до чергової служби надійшло повідомлення про те, що в селищі Безлюдівка "Mercedes" наїхав на працівника дорожньої служби, який проводив ремонтні роботи.

37-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Інформацію зареєстрували в єдиному обліку заяв та повідомлень відділу поліції №3. Обставини та причина аварії встановлюються.

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Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, біля парку Горького "Москвич" збив людину.

"Сьогодні біля парку Горького мужик на Москвичі збив людину. Мабуть, відмовили гальма", - йдеться в повідомленні.

"Мабуть, пішоходи гальма. Москвичу зелений був", "кілька разів переглянув відео, Москвич їхав на зелений сигнал світлофора", " Водила отримав сонячного зайчика.. А пані то звичайно порушили", - пишуть харків'яни в коментарях.

Момент аварії потрапив на відео.

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