В Харькове грузовик наехал на рабочего дорожной службы
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Так, 1 июля около 12:00 в дежурную службу поступило сообщение о том, что в поселке Безлюдовка “Mercedes” наехал на работника дорожной службы, который проводил ремонтные работы.
37-летний мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.
Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции №3. Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.
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Напомним, в Харькове сбили пешехода
Как сообщают в местных телеграм-каналах, возле парка Горького "Москвич" сбил человека.
"Сегодня возле парка Горького мужик на москвиче сбил человека. Видимо, отказали тормоза", - говорится в сообщении.
"Видимо, пешеходы тормоза. Москвичу зеленый был", "несколько раз просмотрел видео, Москвич ехал на зеленый сигнал светофора", " Водила получил солнечного зайчика.. А дамы то конечно нарушили", - пишут харьковчане в комментариях.
Момент аварии попал на видео.
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