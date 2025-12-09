Дефицит продуктов в Харьковской области остается актуальным, оказывая непосредственное влияние на доступность фруктов и уровень их стоимости для потребителей.

Дефицит продуктов в Харьковской области сейчас особенно ощутим по поводу одного из самых популярных фруктов среди населения, сообщает Politeka.

Специалист Тарас Баштанник отмечает, что в течение сезона цены на яблоки росли ежемесячно примерно на 5-7%, а в начале лета достигали 60-80 гривен за килограмм. Главными причинами стали сокращение запасов, снижение качества урожая и недостаток современных хранилищ, пригодных для длительного хранения. Также дефицит продуктов в Харьковской области привел к тому, что страна вынуждена была закупать яблоки за рубежом, что является нетипичным явлением для традиционного экспортера.

К августу цена стабилизировалась, теперь она держится в пределах 30–50 гривен за килограмм. Аналитики прогнозируют дальнейшее умеренное повышение примерно на 3–5% ежемесячно. Хотя Украина остается экспортером яблок, в связи с нехваткой продукции в отдельных областях импорт может возрасти.

Стоимость на внутреннем рынке зависит от экспортных котировок и цены яблочного концентрата. Когда внутренняя цена снижается, фермеры часто направляют урожай на переработку или продажу за границу во избежание убытков. Разница в стоимости популярных сортов составляет 5-10%, а конечная цена определяется качеством, цветом, калибром и вкусовыми характеристиками. Покупатели предпочитают проверенные сорта, а производители при высадке новых деревьев учитывают климатические риски и условия региона.

Погодные факторы также оказывают влияние на внешний вид и цвет плодов. Летом и осенью именно температурные перепады определяют оттенок кожуры. Два последних сезона отличились низкими урожаями, что привело к потере 30–40% в этом году и около 50% в прошлом. Именно поэтому дефицит продуктов в Харьковской области остается актуальным, оказывая непосредственное влияние на доступность фруктов и уровень их стоимости для потребителей.

